В ХАМАС заявили о продлении перемирия в секторе Газа на прежних условиях

Палестинское радикальное движение ХАМАС достигло договоренности с Израилем о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, сделка будет "действовать

Палестинское радикальное движение ХАМАС достигло договоренности с Израилем о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, сделка будет "действовать на прежних условиях", передает Report.

"Достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня", - сказал ан-Нуну. "На каждого заложника по 3 заключенных и 200 грузовиков [с гуманитарной помощью] ежедневно", - уточнил пресс-секретарь.