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В ХАМАС заявили о продлении перемирия в секторе Газа на прежних условиях

В ХАМАС заявили о продлении перемирия в секторе Газа на прежних условиях Палестинское радикальное движение ХАМАС достигло договоренности с Израилем о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, сделка будет "действовать
Другие страны
27 ноября 2023 г. 20:36
В ХАМАС заявили о продлении перемирия в секторе Газа на прежних условиях

Палестинское радикальное движение ХАМАС достигло договоренности с Израилем о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, сделка будет "действовать на прежних условиях", передает Report.

"Достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня", - сказал ан-Нуну. "На каждого заложника по 3 заключенных и 200 грузовиков [с гуманитарной помощью] ежедневно", - уточнил пресс-секретарь.

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Версия на английском языке Israel, Hamas agree to two-day truce extension

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