В ХАМАС заявили, что открыты для всех мирных инициатив

ХАМАС открыт для всех инициатив, направленных на прекращение войны в Газе.

ХАМАС открыт для всех инициатив, направленных на прекращение войны в Газе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания.

Хания напомнил, что ХАМАС выдвигает такие требования, как полное прекращение атак, вывод израильской армии, восстановление Газы, обмен пленными и оказание помощи местным жителям.

"Это требования нашего народа, сил сопротивления и свободных людей уммы (религиозной общины). ХАМАС ведет переговоры, основываясь на этих требованиях. Мы открыты для всех инициатив, которые удовлетворят эти требования сил сопротивления на переговорах о прекращении огня", - заявил Хания.

Глава политбюро ХАМАС подчеркнул, что движение одобрило предложение о прекращении огня, представленное катарской и египетской сторонами 6 мая, но "Израиль хотел внести в него изменения, которые повлияли бы на суть требований сил сопротивления".