В ХАМАС заявили, что не желают заключать перемирие на условиях США

В движении ХАМАС заявили о готовности заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но не приняли предложения президента США Дональда Трампа об условиях перемирия.

В движении ХАМАС заявили о готовности заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но не приняли предложения президента США Дональда Трампа об условиях перемирия.

Как передает Report, об этом сообщает в среду Associated Press (AP).

"Движение готово и серьезно настроено в отношении достижения соглашения. <...> ХАМАС готов принять любую инициативу, которая точно приведет к окончательному прекращению боевых действий", - передает агентство слова представителя движения Тахера ан-Нуну.

По информации AP, предложение Трампа по перемирию включает частичный вывод израильских войск из сектора Газа, увеличение объемов гуманитарной помощи. США и их посредники готовы предоставить гарантии проведения переговоров во время перемирия для прекращения боевых действий, однако Израиль не собирается брать на себя такие обязательства.

Неясно, сколько заложников должна освободить ХАМАС по условиям соглашения, но предыдущие предложения предусматривали освобождение около 10 человек.

Дипломатический источник в Египте сообщил AP о планах делегации ХАМАС встретиться в среду с египетскими и катарскими представителями, чтобы обсудить предложение о перемирии.