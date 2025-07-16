В ХАМАС заявили, что не получили новых карт вывода израильских войск из Газы

Член политического бюро ХАМАС Бассем Наим обвинил Израиль в желании "продлить военный контроль" в секторе Газа на длительный срок.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на AFP.
По его словам, ХАМАС не наблюдает прогресс в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, заявив, что группировка не получала карт с планами вывода израильских войск из сектора.
"Израиль до сих пор не представил никаких новых или пересмотренных карт, касающихся вывода войск из Газы", - сказал он.