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В ХАМАС заявили, что не получили новых карт вывода израильских войск из Газы

В ХАМАС заявили, что не получили новых карт вывода израильских войск из Газы Член политического бюро ХАМАС Бассем Наим обвинил Израиль в желании "продлить военный контроль" в секторе Газа на длительный срок.
Другие страны
16 июля 2025 г. 15:16
В ХАМАС заявили, что не получили новых карт вывода израильских войск из Газы

Член политического бюро ХАМАС Бассем Наим обвинил Израиль в желании "продлить военный контроль" в секторе Газа на длительный срок.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на AFP.

По его словам, ХАМАС не наблюдает прогресс в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, заявив, что группировка не получала карт с планами вывода израильских войск из сектора.

"Израиль до сих пор не представил никаких новых или пересмотренных карт, касающихся вывода войск из Газы", - сказал он.

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