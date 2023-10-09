Члены группировки ХАМАС удерживают в заложниках более 130 израильтян

В палестинской радикальной группировке ХАМАС заявили, что удерживают более 100 израильтян в заложниках в секторе Газа.

В палестинской радикальной группировке ХАМАС заявили, что удерживают более 100 израильтян в заложниках в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила газета The Times of Israel.

По словам одного из руководителей движения Мусы Абу Марзука, в частности, боевики ХАМАС захватили в плен высокопоставленных военачальников.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

Число израильтян, погибших сегодня после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 700, еще свыше 2,2 тыс. человек пострадали.