В ХАМАС сообщили об остановке переговоров по прекращению огня в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС приняло решение остановить переговоры о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции Израиля.

Радикальное палестинское движение ХАМАС приняло решение остановить переговоры о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщил высокопоставленный представитель движения.

Отмечается, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал посредников и заинтересованные стороны в регионе в ходе серии телефонных звонков о решении движения прекратить переговоры.

Напомним, что 7 октября 2023 года группировки ХАМАС атаковали подконтрольные Израилю территории. В ответ израильская армия начала военные действия в Газе.