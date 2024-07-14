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В ХАМАС сообщили об остановке переговоров по прекращению огня в Газе

В ХАМАС сообщили об остановке переговоров по прекращению огня в Газе Радикальное палестинское движение ХАМАС приняло решение остановить переговоры о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции Израиля.
Другие страны
14 июля 2024 г. 11:58
В ХАМАС сообщили об остановке переговоров по прекращению огня в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС приняло решение остановить переговоры о прекращении огня в секторе Газа из-за позиции Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщил высокопоставленный представитель движения.

Отмечается, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал посредников и заинтересованные стороны в регионе в ходе серии телефонных звонков о решении движения прекратить переговоры.

Напомним, что 7 октября 2023 года группировки ХАМАС атаковали подконтрольные Израилю территории. В ответ израильская армия начала военные действия в Газе.

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