В ХАМАС сообщили о вербовке нескольких тысяч новых боевиков в Газе

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС утверждают, что за время вооруженного конфликта с Израилем им удалось привлечь несколько тысяч новых боевиков в секторе Газа.

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС утверждают, что за время вооруженного конфликта с Израилем им удалось привлечь несколько тысяч новых боевиков в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель боевого крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"За время войны мы смогли завербовать тысячи новых бойцов, вошедших в состав резервных подразделений, а еще несколько тысяч человек готовы присоединиться к нам, как только в этом возникнет необходимость", - отметил Абу Убайда.

Он заверил жителей Газы, что его движение "по-прежнему стремится положить конец агрессии", однако готово согласиться лишь с теми условиями, которые гарантировали бы "торжество справедливости в борьбе с оккупацией".