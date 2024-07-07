В ХАМАС сообщили о вербовке нескольких тысяч новых боевиков в Газе

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС утверждают, что за время вооруженного конфликта с Израилем им удалось привлечь несколько тысяч новых боевиков в секторе Газа.
Как передает
"За время войны мы смогли завербовать тысячи новых бойцов, вошедших в состав резервных подразделений, а еще несколько тысяч человек готовы присоединиться к нам, как только в этом возникнет необходимость", - отметил Абу Убайда.
Он заверил жителей Газы, что его движение "по-прежнему стремится положить конец агрессии", однако готово согласиться лишь с теми условиями, которые гарантировали бы "торжество справедливости в борьбе с оккупацией".