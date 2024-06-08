О нас

В ХАМАС пригрозили "увеличить число заложников"

В ХАМАС пригрозили "увеличить число заложников" Радикальное движение ХАМАС заявило, что по-прежнему удерживает у себя значительное число заложников и способно "еще увеличить их численность".
Другие страны
8 июня 2024 г. 20:38
В ХАМАС пригрозили увеличить число заложников

Радикальное движение ХАМАС заявило, что по-прежнему удерживает у себя значительное число заложников и способно "еще увеличить их численность".

Как передает Report, соответствующая публикация была размещена в официальном телеграм-канале движения после операции Израиля по освобождению четырех сограждан из лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

"То, что израильские военные объявили об освобождении нескольких своих заложников спустя 8 месяцев <...>, не изменит тот факт, что они терпят в Газе стратегическое поражение: мы по-прежнему удерживаем у себя значительное число заложников и способны еще увеличить их численность", - подчеркнули в ХАМАС.

Сторонники движения также заявили, что США принимали активное участие в израильской операции в Нусейрате, и охарактеризовали эти действия американских военных как "доказательство того, что Вашингтон непосредственно участвует в израильских военных преступлениях в секторе Газа".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о проведении спецоперации в районе Нусейрата, в результате которой были освобождены четверо израильтян, похищенных 7 октября 2023 года.

Управление по работе со средствами массовой информации в Газе в свою очередь утверждает, что при операции в Нусейрате погибли 210 палестинцев, более 400 пострадали. Министерство здравоохранения анклава данную информацию пока не комментировало.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi