В ХАМАС пригрозили "увеличить число заложников"

Радикальное движение ХАМАС заявило, что по-прежнему удерживает у себя значительное число заложников и способно "еще увеличить их численность".

Радикальное движение ХАМАС заявило, что по-прежнему удерживает у себя значительное число заложников и способно "еще увеличить их численность".

Как передает Report , соответствующая публикация была размещена в официальном телеграм-канале движения после операции Израиля по освобождению четырех сограждан из лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

"То, что израильские военные объявили об освобождении нескольких своих заложников спустя 8 месяцев <...>, не изменит тот факт, что они терпят в Газе стратегическое поражение: мы по-прежнему удерживаем у себя значительное число заложников и способны еще увеличить их численность", - подчеркнули в ХАМАС.

Сторонники движения также заявили, что США принимали активное участие в израильской операции в Нусейрате, и охарактеризовали эти действия американских военных как "доказательство того, что Вашингтон непосредственно участвует в израильских военных преступлениях в секторе Газа".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о проведении спецоперации в районе Нусейрата, в результате которой были освобождены четверо израильтян, похищенных 7 октября 2023 года.

Управление по работе со средствами массовой информации в Газе в свою очередь утверждает, что при операции в Нусейрате погибли 210 палестинцев, более 400 пострадали. Министерство здравоохранения анклава данную информацию пока не комментировало.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.