В ХАМАС подтвердили, что план США по прекращению огня в Газе их устраивает

Руководство радикального палестинского движения ХАМАС подтверждает, что план Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа их устраивает.

Руководство радикального палестинского движения ХАМАС подтверждает, что план Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа их устраивает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Мне вчера позвонил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук из Турции. И он мне сказал, что эта резолюция, этот проект американский, который основан на предложениях президента США Джо Байдена, им подходит и они с ним согласны", - отметил замминистра.

Среди таких чувствительных для ХАМАС моментов Богданов отметил вопрос ухода Израиля из сектора Газа, полное прекращение огня, обмен заложников на палестинских заключенных.

Наряду с этим, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов подтвердил, что вашингтонская администрация получила и оценивает ответ движения ХАМАС на предложения о прекращении огня в секторе Газа.

"Безусловно, то, что у нас есть ответ, это полезно. Это не вызывает сомнений. Мы с нетерпением ждали ответа", - сказал он.

Напомним, что Совет Безопасности (СБ) ООН 10 июня принял проект резолюции США, призванный поддержать новое предложение о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Детали упомянутой сделки раскрыл в конце мая президент США Джо Байден.