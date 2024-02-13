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В ХАМАС опровергли сообщения о визите делегации движения в Каир

В ХАМАС опровергли сообщения о визите делегации движения в Каир Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что его представители находятся в египетской столице во время проведения в Каире четырехсторонней встречи по урегулированию в секторе Газа.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 20:45
В ХАМАС опровергли сообщения о визите делегации движения в Каир

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что его представители находятся в египетской столице во время проведения в Каире четырехсторонней встречи по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель руководства ХАМАС.

"В настоящее время делегации ХАМАС в Каире нет", - привел его слова телеканал Al Jazeera. Вместе с тем представитель движения добавил, что руководство ХАМАС "ожидает результатов консультаций в Каире". "И мы продолжаем на постоянной основе поддерживать связь с посредниками", - подчеркнул он.

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