В ХАМАС опровергли сообщения о визите делегации движения в Каир

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что его представители находятся в египетской столице во время проведения в Каире четырехсторонней встречи по урегулированию в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что его представители находятся в египетской столице во время проведения в Каире четырехсторонней встречи по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель руководства ХАМАС.

"В настоящее время делегации ХАМАС в Каире нет", - привел его слова телеканал Al Jazeera. Вместе с тем представитель движения добавил, что руководство ХАМАС "ожидает результатов консультаций в Каире". "И мы продолжаем на постоянной основе поддерживать связь с посредниками", - подчеркнул он.