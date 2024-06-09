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В ХАМАС опровергли данные WSJ о давлении со стороны Египта и Катара

В ХАМАС опровергли данные WSJ о давлении со стороны Египта и Катара Египет и Катар не оказывали давление на лидеров палестинского движения ХАМАС, чтобы те согласились на сделку по обмену израильских заложников на палестинских заключенных.
Другие страны
9 июня 2024 г. 12:47
В ХАМАС опровергли данные WSJ о давлении со стороны Египта и Катара

Египет и Катар не оказывали давление на лидеров палестинского движения ХАМАС, чтобы те согласились на сделку по обмену израильских заложников на палестинских заключенных.

Как передает Report, c таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По данным его источника в движении, ни Каир, ни Доха не угрожали руководству ХАМАС арестом в случае их отказа заключить соглашение об установлении перемирия в секторе Газа.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники проинформировала, что Катар и Египет якобы пригрозили лидерам радикального палестинского движения ХАМАС заморозить их активы и выслать из Дохи, если те не согласятся на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Издание утверждало, что посредники выступили с такой угрозой "по указанию администрации" президента США Джо Байдена, которая ищет способ уговорить ХАМАС заключить соглашение. Как отмечает издание, такие угрозы имели противоположный желаемому эффект, и палестинское движение заявило, что не согласится на сделку, которая не соответствует их условиям.

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