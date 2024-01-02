В ХАМАС официально подтвердили гибель члена руководства организации

Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило гибель члена руководства организации Салеха аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута.

Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило гибель члена руководства организации Салеха аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении в Telegram-канале движения

Подчеркивается, что говорится, что вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама", их имена не указываются.

"Трусливые убийства лидеров нашего народа внутри и за пределами Палестины, совершенные Ираилем, не смогут сломить волю и стойкость бойцов его доблестного сопротивления", - говорится в тексте.

Ранее израильские БПЛА выпустили ракеты по штаб-квартире ХАМАС на юге Бейрута. В результате было разрушено два этажа здания. Вспыхнувший в помещениях пожар был потушен.