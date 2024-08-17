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В ХАМАС недовольны ролью США в ходе переговоров по Газе

В ХАМАС недовольны ролью США в ходе переговоров по Газе США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время.
Другие страны
17 августа 2024 г. 08:39
В ХАМАС недовольны ролью США в ходе переговоров по Газе

США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время.

Как передает Report, об этом сообщил высокопоставленный представитель палестинского радикального движения ХАМАС Сами Абу Зухри изданию Wall Street Journal.

"Американская администрация пытается создать ложное чувство позитива без искреннего желания остановить войну, просто с целью выиграть время", - сказал представитель движения.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе спецбрифинга заявил, что стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию.

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Версия на английском языке Hamas rejects ‘new conditions’ in proposed Gaza deal
Версия на азербайджанском языке HƏMAS ABŞ-nin Qəzzada atəşkəslə bağlı təklifini rədd edib

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