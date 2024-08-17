В ХАМАС недовольны ролью США в ходе переговоров по Газе

США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время.

США пытаются создать ложное чувство позитива в переговорах по Газе без желания остановить войну и просто пытаются купить время.

Как передает Report , об этом сообщил высокопоставленный представитель палестинского радикального движения ХАМАС Сами Абу Зухри изданию Wall Street Journal.

"Американская администрация пытается создать ложное чувство позитива без искреннего желания остановить войну, просто с целью выиграть время", - сказал представитель движения.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в ходе спецбрифинга заявил, что стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию.