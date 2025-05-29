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В ХАМАС недовольны предложением Уиткоффа по урегулированию в Газе

В ХАМАС недовольны предложением Уиткоффа по урегулированию в Газе Движение ХАМАС не устраивают предложения по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, которые направил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источник.
Другие страны
29 мая 2025 г. 21:01
В ХАМАС недовольны предложением Уиткоффа по урегулированию в Газе

Движение ХАМАС не устраивают предложения по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, которые направил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

"В ХАМАС не испытывают счастья от новых предложений Уиткоффа", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X, добавив, что они служат интересам Израиля.

По словам источника, в предложениях нет ясных гарантий США, что временное прекращение огня станет постоянным; что, если переговоры продлятся больше 60 дней, перемирие также будет действовать, а Израиль не нарушит его.

Уточняется, что руководство ХАМАС еще не отвергло проект, но разочаровано им. Журналист добавил, что неназванный высокопоставленный представитель израильских властей сообщил ему, что по оценкам израильской разведки, движение отвергнет предложение спецпосланника.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что принял план Уиткоффа.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS Uitkoffun Qəzzada nizamlanma təklifindən narazıdır

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