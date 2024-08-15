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В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе

В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только в случае, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае президентом США Джо Байденом и одобренного на международном уровне.
Другие страны
15 августа 2024 г. 12:45
В ХАМАС назвали условие участия в переговорах по Газе

Палестинское движение ХАМАС примет участие в переговорах по сектору Газа только в случае, если они будут сосредоточены на реализации предложения, изложенного в мае президентом США Джо Байденом и одобренного на международном уровне.

Как передает Report, об заявил в интервью агентству Associated Press член политбюро движения Усама Хамдан.

"Мы проинформировали посредников, что… любая встреча должна основываться на обсуждении механизмов реализации и установлении сроков, а не на переговорах о чем-то новом... В противном случае ХАМАС не видит причин для участия", - сказал он.

Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.

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