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В Индии при пожаре в здании погибли не менее восьми человек

В Индии при пожаре в здании погибли не менее восьми человек По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в здании Гульзар-Хаус в индийском городе Хайдарабаде.
Другие страны
18 мая 2025 г. 10:56
В Индии при пожаре в здании погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь человек, включая двух детей, погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в комплексе Гульзар-Хаус недалеко от исторического Чарминара в индийском Хайдарабаде.

Как передает Report, об этом сообщает Hindustan Times.

Согласно информации, на место происшествия было направлено 11 пожарных машин. Отмечается, что пожар возник в одном из коммерческих помещений на первом этаже и распространился на квартиры на верхних этажах.

По предварительным данным, около 20 человек пострадали и были госпитализированы.

Times of India в свою очередь сообщает о 17 погибших в результате пожара.

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