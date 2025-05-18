В Индии при пожаре в здании погибли не менее восьми человек

В Индии при пожаре в здании погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в здании Гульзар-Хаус в индийском городе Хайдарабаде.

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