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В Хабаровском крае гималайский медведь напал на сборщика дикоросов

В Хабаровском крае гималайский медведь напал на сборщика дикоросов В Хабаровском крае мужчина, собиравший дикоросы, подвергся нападению гималайского медведя.
Другие страны
8 мая 2025 г. 12:32
В Хабаровском крае гималайский медведь напал на сборщика дикоросов

В Хабаровском крае мужчина, собиравший дикоросы, подвергся нападению гималайского медведя.

Как передает Report, об этом со ссылкой на управление охотничьего хозяйства сообщает transsibinfo.

Инцидент произошел в пяти километрах от села Лидога. Гималайский медведь атаковал мужчину, когда тот занимался сбором дикоросов. В результате нападения пострадавший получил множественные рваные раны рук, головы и туловища.

Пострадавшего сборщика госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало.

Отмечается, что в Хабаровском крае обитает более 3,4 тыс. особей гималайских медведей, которые преимущественно питаются растительной пищей, но могут представлять опасность для человека. Специалисты отмечают, что такие медведи редко нападают на людей

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