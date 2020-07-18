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В Гвинейском заливе взяты в заложники граждане России и Украины

В Гвинейском заливе взяты в заложники граждане России и Украины Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, предположительно граждан России и Украины.
Другие страны
18 июля 2020 г. 01:24
В Гвинейском заливе взяты в заложники граждане России и Украины

Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, предположительно граждан России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

Нападение на судно, шедшее под флагом Либерии, было совершено в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. По данным портала, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Судно, способное перевозить как нефть, так и химические вещества, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

Отметим, что Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников. В первом квартале текущего года там было зафиксировано 45 процентов случаев мирового пиратства.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Qvineya körfəzində Rusiya və Ukrayna vətəndaşları girov götürülüb

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