В Гвинейском заливе пираты похитили членов экипажа танкера из РФ и Украины

Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса

Пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила СМИ компании Alison Management Corp, владеющей танкером.

Ранее сообщалось, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. По данным портала компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.

"Alison Management Corp, являющаяся управляющей компанией...танкера MV Curacao Trader,... сообщает, что ее судно подверглось нападению пиратов примерно в 210 морских милях от побережья Бенина в 11.00 по местному времени 17 июля. 13 из 19 членов экипажа украинцев и россиян были взяты в заложники пиратами", - цитирует заявление компании интернет-портал, ведущий в хронику морских происшествий, происходящих в мире.

Компания добавила, что в настоящее время судно дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.