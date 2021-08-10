В Гвинее зафиксировано заражение смертельной лихорадкой Марбург

Власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбург в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, соседние государства предупреждены.

Власти Гвинеи подтвердили в понедельник первый случай геморрагической лихорадки Марбург в стране, на месте уже работает группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, соседние государства предупреждены.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Ранее власти Гвинеи заявили о выявлении в стране случая подозрения на крайне заразную и смертельную геморрагическую лихорадку Марбург. Образцы были исследованы в двух лабораториях и дополнительно направлены в Институт Пастера в Сенегале, где подтвердили заболевание.

Как отмечается, случай лихорадки выявлен в провинции Гуэкуду, где несколько лет назад впервые была выявлена геморрагическая лихорадка Эбола в 2014-2016 и 2021 годах. Это первый случай лихорадки Марбург в западной Африке. Заболевший пациент скончался.

ВОЗ указывает, что лихорадка Марбург принадлежит семейству тех же вирусов, которые приводят к заражению Эболой.

ВОЗ направила в Гвинею 10 экспертов, которые помогают властям страны расследовать инцидент и выявить все возможные контакты заболевшего, а также оценить возможные риски и мобилизовать силы для дальнейшего реагирования.

Вакцин или медикаментов, которые бы лечили от вируса геморрагической лихорадки Марбург, в настоящее время не существует.

До этого вспышки и отдельные случаи заражения вирусом в Африке были выявлены в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.