В Гвинее в ходе антиправительственной акции погиб один человек

Гвинейская оппозиция, объединенная в коалицию "Живые силы Гвинеи" (ЖСГ), провела первую с момента прихода к власти военных антиправительственную демонстрацию, которая сопровождалась в столице страны городе Конакри столкновениями с полицией.

Гвинейская оппозиция, объединенная в коалицию "Живые силы Гвинеи" (ЖСГ), провела первую с момента прихода к власти военных антиправительственную демонстрацию, которая сопровождалась в столице страны городе Конакри столкновениями с полицией.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee 360.

Во время демонстрации погиб один человек, есть раненые, отмечает он. Полиция произвела многочисленные аресты. Официального сообщения властей о возможных пострадавших в ходе состоявшихся акций протеста нет.

Оппозиция объявила, что продолжит протестные действия. "Мы призываем граждан страны сохранять мобилизацию и продолжать требовать ухода военных из власти и установления в Гвинее гражданской формы правления", - говорится в заявлении ЖСГ по итогам первой демонстрации.