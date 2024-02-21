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В Гвинее прошла демонстрация с требованием отменить блокировку нескольких соцсетей

В Гвинее прошла демонстрация с требованием отменить блокировку нескольких соцсетей Демонстрация с требованием снять в Гвинее продолжающуюся уже почти три месяца блокировку в интернете ряда электронных СМИ и социальных сетей состоялась в столице страны Конакри перед зданием управления по регулированию почты и телекоммуникаций.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 00:12
В Гвинее прошла демонстрация с требованием отменить блокировку нескольких соцсетей

Демонстрация с требованием снять в Гвинее продолжающуюся уже почти три месяца блокировку в интернете ряда электронных СМИ и социальных сетей состоялась в столице страны Конакри перед зданием управления по регулированию почты и телекоммуникаций.

Как передает Report, об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee 360.

По его данным, протестующие также настаивали на немедленном освобождении из предварительного заключения главы Союза профессиональной прессы Гвинеи журналиста Секу Джамаля Пендессы. Полиция не предпринимала никаких действий против участников акций, большинство из которых составляла молодежь.

В ноябре регулятор информационного рынка Гвинеи приступил к блокировке доступа к ряду интернет-изданий и социальных сетей. На многочисленные жалобы тогдашний официальный представитель правительства заявил, что интернет не является неотъемлемым правом граждан.

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