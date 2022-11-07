В Гвинее по меньшей мере 22 человека погибли в результате ДТП

Не менее 22 человек погибли и еще восемь пострадали в воскресенье в результате дорожной аварии на западе Гвинеи.

Не менее 22 человек погибли и еще восемь пострадали в воскресенье в результате дорожной аварии на западе Гвинеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Xinhua со ссылкой на переходное правительство страны.

По его информации, микроавтобус, в котором находились студенты, столкнулся с грузовиком. "Специализированные службы мобилизованы для оказания поддержки семьям погибших, а правительство оказывает помощь раненым", - заявил представитель правительства.

Причины ДТП еще предстоит выяснить.