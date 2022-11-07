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В Гвинее по меньшей мере 22 человека погибли в результате ДТП

В Гвинее по меньшей мере 22 человека погибли в результате ДТП Не менее 22 человек погибли и еще восемь пострадали в воскресенье в результате дорожной аварии на западе Гвинеи.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 09:31
В Гвинее по меньшей мере 22 человека погибли в результате ДТП

Не менее 22 человек погибли и еще восемь пострадали в воскресенье в результате дорожной аварии на западе Гвинеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Xinhua со ссылкой на переходное правительство страны.

По его информации, микроавтобус, в котором находились студенты, столкнулся с грузовиком. "Специализированные службы мобилизованы для оказания поддержки семьям погибших, а правительство оказывает помощь раненым", - заявил представитель правительства.

Причины ДТП еще предстоит выяснить.

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Версия на английском языке 22 dead in Guinea traffic accident
Версия на азербайджанском языке Qvineyada tələbələri daşıyan mikroavtobus qəzaya düşüb, 22 nəfər ölüb

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