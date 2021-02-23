В Гвинее начали вакцинацию от лихорадки Эбола

Вакцинация населения от лихорадки Эбола началась во вторник на юго-востоке Гвинеи, где произошла в текущем месяце вспышка этого заболевания.

Вакцинация населения от лихорадки Эбола началась во вторник на юго-востоке Гвинеи, где произошла в текущем месяце вспышка этого заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило на своем портале региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

"В последний раз, когда Гвинея столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, вакцины находились еще на стадии разработки, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Сейчас Гвинея располагает инструментами и знаниями для борьбы с эпидемией". Вакцина была доставлена в Гвинею 22 февраля из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве в количестве 11 тыс. доз. Используется вакцина rVSV-ZEBOV, которую разработали канадские ученые и произвела компания Merck. Она применяется с 2018 года в Демократической Республике Конго (ДРК) и подтвердила свою эффективность.

На текущий день в Гвинее выявлено десять случаев заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ). Пять человек умерли. Первый инфицированный вирусом Эбола был обнаружен в начале текущего месяца на территории префектуры Нзерекоре в городе Гуеке. Правительство Гвинеи объявило 14 февраля о начале эпидемии БВВЭ в префектуре Нзерекоре. Вакцинации подлежат лица, которые имели контакт с зараженными.