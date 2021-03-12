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В Гвинее и ДР Конго выявили 30 инфицированных вирусом Эбола

В Гвинее и ДР Конго выявили 30 инфицированных вирусом Эбола До 30 увеличилось количество заболевших лихорадкой Эбола в текущем году в Гвинее и Демократической Республике Конго (ДРК).
Другие страны
12 марта 2021 г. 20:05

До 30 увеличилось количество заболевших лихорадкой Эбола в текущем году в Гвинее и Демократической Республике Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщили в пятницу на своем официальном портале Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

Из 30 инфицированных 14 человек умерли, отмечают специалисты центров.

В Гвинее, где в 2021 году первый заболевший вирусом Эбола умер 28 января, на текущий день было выявлено 18 инфицированных, из них девять человек умерли. Правительство страны объявило 14 февраля о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола.

Власти приступили 23 февраля при поддержке ВОЗ к вакцинации населения в районах повышенного риска. Медицинские власти страны смогли отследить 98% от общего числа контактов, которые имели зараженные с другими людьми. Вакцинированы 2 636 человек.

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