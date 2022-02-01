В Гвинее-Бисау пострадали четыре человека из-за госпереворота

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате попытки госпереворота в Гвинее-Бисау.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате попытки госпереворота в Гвинее-Бисау.

Как передает Report, об этом заявляет португальское агентство Lusa со ссылкой на источник в больнице столицы Бисау.

"По меньшей мере четыре человека получили сегодня ранения в результате попытки государственного переворота в Гвинее-Бисау", - говорится в сообщении агентства.

Ранее СМИ отметили, что звуки стрельбы раздались возле здания правительства Гвинеи-Бисау в столице страны Бисау, где проходило внеочередное заседание Совета министров с участием президента и премьера. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) ранее назвало происходящие в стране события попыткой госпереворота. Африканский союз заявил, что обеспокоен попыткой госпереворота в Гвинее-Бисау, требует от военных освободить удерживаемых чиновников.