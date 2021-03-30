В Гвинее 15 человек утонули, возвращаясь со свадьбы

Люди возвращались со свадьбы в переполненной лодке

По меньшей мере 15 человек утонули на северо-западе Гвинеи, когда лодка, в которой они возвращались со свадьбы, перевернулась в морском заливе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник кенийская газета Nation.

"Люди возвращались со свадьбы в переполненной лодке, она перевернулась вблизи поселка Канфаранде и затонула, - заявил представитель местных властей Хасан Санусси Камара. - Погибли 15 человек, еще 20 были спасены".

Поисковая операция продолжается в связи с тем, что точных данных о том, сколько человек находилось в лодке, нет.