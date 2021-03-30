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В Гвинее 15 человек утонули, возвращаясь со свадьбы

В Гвинее 15 человек утонули, возвращаясь со свадьбы Люди возвращались со свадьбы в переполненной лодке
Другие страны
30 марта 2021 г. 12:16
В Гвинее 15 человек утонули, возвращаясь со свадьбы

По меньшей мере 15 человек утонули на северо-западе Гвинеи, когда лодка, в которой они возвращались со свадьбы, перевернулась в морском заливе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник кенийская газета Nation.

"Люди возвращались со свадьбы в переполненной лодке, она перевернулась вблизи поселка Канфаранде и затонула, - заявил представитель местных властей Хасан Санусси Камара. - Погибли 15 человек, еще 20 были спасены".

Поисковая операция продолжается в связи с тем, что точных данных о том, сколько человек находилось в лодке, нет.

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