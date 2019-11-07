В Гвинее 10 человек погибли при обвале золотого рудника

Не менее 10 человек стали жертвами обрушения на золотодобывающем руднике в Гвинее.

Как передает Report, об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на источники.

"По меньшей мере 10 человек погибли в среду утром при обвале на золотом руднике в <...> префектуре Сигири", - приводит агентство слова представителя местных властей. Он добавил, что официально рудник был закрыт и нахождение там людей было несанкционированным.

По данным источников агентства, среди жертв происшествия трое детей. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести, в настоящее время ведутся их поиски.