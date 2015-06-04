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    ​В Гватемале жестоко убит адвокат экс-президента

    Франциско Паломо был застрелен по дороге в столицу страны 12 выстрелами

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Гватемале застрелен адвокат, представлявший интересы бывшего президента страны Эфраина Риоса Монтта, который обвиняется в геноциде, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Франциско Паломо был застрелен по дороге в столицу страны 12 выстрелами. Как сообщил представитель полиции, нападавшие скрылись с места преступления на мотоцикле.

    Экс-президент Гватемалы генерал Эфраин Риос Монтт обвинялся в причастности к убийству 1700 человек в 1980-е годы.

    В 2013 году суд приговорил его к 80 годам тюремного заключения, однако затем приговор был отменен.

    Монтт пришел к власти в 1982 году в результате военного переворота. Он пользовался поддержкой США, однако уже в 1983 году был свергнут.

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