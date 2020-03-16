​В Гватемале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса

Первый летальный исход вследствие заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Гватемале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения Уго Монрой.

"Пациенту было 85 лет", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам министра, заболевший мужчина прибыл в Гватемалу 6 марта из Испании. Он находился в карантине дома, а в субботу обратился к врачам из-за появившихся симптомов. В воскресенье он умер.

Власти Гватемалы сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 13 марта. К настоящему моменту было выявлено два заболевших, один из которых умерший пациент.