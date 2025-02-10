В Гватемале в результате аварии погибли более 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли и еще больше получили ранения в городе Гватемала, после того, как автобус, ехавший по оживленному шоссе, упал с моста.

В Гватемале автобус съехал с моста в овраг, в результате чего погибли 31 человек, еще несколько были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro.

Согласно информации, автобус с 75 пассажирами упал с моста Пуэнте Белис в овраг у северного въезда в город Гватемала. На снимках, опубликованных пожарной службой в соцсетях, видно, что транспортное средство было частично погружено в воду.

Мэр Гватемалы (столица одноименной страны - ред.) Рикардо Киньонес сообщил, что на место происшествия были направлены экстренные службы, а дорожная полиция работает над созданием альтернативных маршрутов в пострадавшем районе.

"На данный момент из автобуса извлечено 31 тело, и мы пытаемся спасти других людей, оказавшихся в ловушке", - сообщил представитель муниципальной пожарной службы Майнор Руано.