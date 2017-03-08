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    В Гватемале в результате пожара в реабилитационном центре погибли 9 детей

    По другим, пока не подтвержденным официально данным, число погибших составляет 17 человек

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Девять детей погибли в среду в результате крупного пожара в реабилитационном центре для жертв семейного насилия, расположенном неподалеку от столицы Гватемалы.

    Как передает Report, об этом сoобшил портал Prensa Libre.

    Пока обнаружены девять детских трупов, еще 20 детей и взрослых получили ранения и ожоги, отмечает портал.

    По другим, пока не подтвержденным официально данным, число погибших составляет 17 человек, ранены 30.

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