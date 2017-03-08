В Гватемале в результате пожара в реабилитационном центре погибли 9 детей

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Девять детей погибли в среду в результате крупного пожара в реабилитационном центре для жертв семейного насилия, расположенном неподалеку от столицы Гватемалы.

Как передает Report, об этом сoобшил портал Prensa Libre.

Пока обнаружены девять детских трупов, еще 20 детей и взрослых получили ранения и ожоги, отмечает портал.

По другим, пока не подтвержденным официально данным, число погибших составляет 17 человек, ранены 30.