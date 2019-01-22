В Гватемале шесть человек пострадали при взрыве в автобусе

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Взрывное устройство сработало в понедельник в салоне пассажирского автобуса в столице Гватемалы, в результате чего ранены шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает национальная гражданская полиция страны.

По предварительным данным, больше всех пострадала 19-летняя девушка, которая и привела в действие самодельное устройство. Портал Prensa Libre отмечает, что, скорее всего, она пыталась запугать шофера с целью вымогательства у него денег, и взрыв был случайным.

При этом власти пока не установили, принадлежит ли девушка к какой-либо преступной группировке. Сейчас она в больнице, у нее оторваны обе руки, и ее охраняет полиция.