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    В Гватемале приостановили спасательные работы после извержения вулкана

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Власти Гватемалы приняли решение приостановить спасательные работы после извержения вулкана Фуэго.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник портал Prensa Libre.

    По предварительным данным, такое решение было принято после небольшой активизации вулкана и изменения климатических условий. На какое время прерваны работы, пока не сообщается.

    Ранее местные СМИ сообщали о 62 погибших в результате удара стихии. Власти официально подтвердили пока гибель 33 человек и ранение еще 46.

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