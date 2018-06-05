В Гватемале приостановили спасательные работы после извержения вулкана

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Власти Гватемалы приняли решение приостановить спасательные работы после извержения вулкана Фуэго.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник портал Prensa Libre.

По предварительным данным, такое решение было принято после небольшой активизации вулкана и изменения климатических условий. На какое время прерваны работы, пока не сообщается.

Ранее местные СМИ сообщали о 62 погибших в результате удара стихии. Власти официально подтвердили пока гибель 33 человек и ранение еще 46.