​В Гватемале прекратили поиски пострадавших при оползне

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Гватемале спасатели прекратили поиски пострадавших при сходе оползня в муниципалитете Санта-Катарина-Пинула.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за время поисков найдены тела 280 жертв стихии и около 70 до сих пор не найдены.

По словам руководителя Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Алехандро Мальдонадо, теперь власти займутся "стабилизацией и восстановлением" на месте удара стихии.

Напомним, что мощный оползень обрушился на поселок Камбрай-2 в ночь на 2 октября.

Снесено 125 домов и 90 домов повреждены.