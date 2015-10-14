 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Гватемале прекратили поиски пострадавших при оползне

    За время поисков тела около 70 жертв стихии до сих пор не найдены

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Гватемале спасатели прекратили поиски пострадавших при сходе оползня в муниципалитете Санта-Катарина-Пинула.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за время поисков найдены тела 280 жертв стихии и около 70 до сих пор не найдены.

    По словам руководителя Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Алехандро Мальдонадо, теперь власти займутся "стабилизацией и восстановлением" на месте удара стихии.

    Напомним, что мощный оползень обрушился на поселок Камбрай-2 в ночь на 2 октября.

    Снесено 125 домов и 90 домов повреждены.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi