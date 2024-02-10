President
О нас

В Гватемале правоохранительные органы изъяли более 500 кг кокаина

В Гватемале правоохранительные органы изъяли более 500 кг кокаина Правоохранительные органы Гватемалы изъяли более 500 кг кокаина, которые обнаружила служебная собака в грузовом контейнере.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 23:56
В Гватемале правоохранительные органы изъяли более 500 кг кокаина

Правоохранительные органы Гватемалы изъяли более 500 кг кокаина, которые обнаружила служебная собака в грузовом контейнере.

Как передает Report, об этом сообщил глава гватемальского МВД Франсиско Хименес.

"Было изъято 525 упаковок наркотиков, кокаина общим весом около 550 кг. Они были обнаружены в контейнерах, доставленных на корабле из Коста-Рики", - отметил Хименес в видеообращении, опубликованном изданием Prensa Libre.

По словам министра, часть груза перевозилась в металлических ящиках, которые было крайне проблематично проверить с помощью рентгеновского оборудования. В этой связи для поиска наркотиков была использована служебная собака. "Остается еще 5 подозрительных контейнеров, которые предстоит проверить", - отметил Хименес.

Наркотики были изъяты в порту Пуэрто-Кетцаль на тихоокеанском побережье Гватемалы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi