В Гватемале правоохранительные органы изъяли более 500 кг кокаина

Правоохранительные органы Гватемалы изъяли более 500 кг кокаина, которые обнаружила служебная собака в грузовом контейнере.

Правоохранительные органы Гватемалы изъяли более 500 кг кокаина, которые обнаружила служебная собака в грузовом контейнере.

Как передает Report , об этом сообщил глава гватемальского МВД Франсиско Хименес.

"Было изъято 525 упаковок наркотиков, кокаина общим весом около 550 кг. Они были обнаружены в контейнерах, доставленных на корабле из Коста-Рики", - отметил Хименес в видеообращении, опубликованном изданием Prensa Libre.

По словам министра, часть груза перевозилась в металлических ящиках, которые было крайне проблематично проверить с помощью рентгеновского оборудования. В этой связи для поиска наркотиков была использована служебная собака. "Остается еще 5 подозрительных контейнеров, которые предстоит проверить", - отметил Хименес.

Наркотики были изъяты в порту Пуэрто-Кетцаль на тихоокеанском побережье Гватемалы.