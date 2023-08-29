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В Гватемале подтвердили победу Аревало на президентских выборах

В Гватемале подтвердили победу Аревало на президентских выборах Высший избирательный суд Гватемалы подтвердил победу представителя левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало на выборах президента республики после того, как его оппонент заявил о нарушениях при подсчете голосов.
Другие страны
29 августа 2023 г. 05:27
В Гватемале подтвердили победу Аревало на президентских выборах

Высший избирательный суд Гватемалы подтвердил победу представителя левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало на выборах президента республики после того, как его оппонент заявил о нарушениях при подсчете голосов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Высший избирательный суд официально утвердил результаты выборов 20 августа, объявив победителем кандидата в президенты от политической партии "Семя" Бернардо Аревало, который получил 60% действительных голосов", - написали на странице инстанции в соцсети X (ранее Twitter).

Агентство Prensa Latina отмечало, что соперник Аревало, кандидат от центристской партии "Национальный союз надежды" Сандра Торрес, заявила об обнаружении ее представителями нарушений при подсчете голосов на многих участках. Она подала апелляцию в Высший избирательный суд.

Во втором туре президентских выборов в Гватемале, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Торрес набрала более 1,46 млн голосов. Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.

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