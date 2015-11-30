В Гватемале поднявшие бунт заключенные взяли заложников

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженные заключенные, в воскресенье поднявшие бунт в тюрьме в центральном гватемальском департаменте Эскуинтла, захватили заложников. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, изданию Prensa Libre сообщили сотрудники Национальной полиции. Известно, что к настоящему времени в столкновениях конфликтующих группировок погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения.

В тюрьме "Канада" насчитывается более трех тысяч заключенных, а полицейских в этом секторе - только 200, поэтому стражи порядка не могут войти в исправительное учреждение, чтобы восстановить там порядок. Пока неизвестно, откуда у заключенных оказалось оружие. По некоторым данным, речь идет об автоматах АК-47.

Для восстановления контроля к месту происшествия были направлены специальные силы полиции и армии.