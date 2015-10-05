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    В Гватемале по жертвам оползня объявлен национальный траур

    Число погибших в результате схода оползня в городке Санта-Катарина-Пинула достигло 131 человека

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Гватемалы Алехандро Мальдонадо распорядился в понедельник объявить национальный траур на всей территории страны в связи с гибелью людей в результате схода оползня в городе Санта-Катарина-Пинула, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Объявить национальный траур на всей территории страны в течение трех дней в связи с невосполнимой потерей человеческих жизней… как следствие чрезвычайного происшествия в этом населенном пункте, призывая всех жителей разделить глубокую боль от этой ужасной потери", - говорится в опубликованном указе президента.

    Правительство Гватемалы выразило также свои глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагедии людей, отмечает портал Prensa Libre.

    По последним официальным данным, число погибших достигло 131 человека, именно столько тел извлечено из-под обломков домов и земли. В понедельник работы на месте трагедии будут продолжены, число пропавших без вести составляет около 300 человек.

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