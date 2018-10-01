В Гватемале не менее семи заключенных погибли во время беспорядков в тюрьме

1 октября. REPORT.AZ/ Не менее семи заключенных погибли в воскресенье в результате беспорядков в тюрьме гватемальского города Фрайханес неподалеку от столицы страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Prensa Libre.

Все началось со ссоры между заключенными мужской тюрьмы, которая переросла в масштабные беспорядки.

Еще четыре человека получили ранения, они доставлены в госпиталь. Как сообщают спасатели, погибшие были убиты с применением огнестрельного оружия. Охрана уже обнаружили один из пистолетов, которые использовали заключенные.

Всего в тюрьме отбывают наказание порядка 2 тысяч человек.