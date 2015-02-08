Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго.

Как передает Report, вулкан, расположенный на высоте 3763 м на границе департаментов Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго в 40 км к юго-западу от столицы Гватемалы, начал извергать пепел, газ и камни.

По словам представителя службы координации по уменьшению последствий стихийных бедствий страны Давида де Леона, все соответствующие учреждения начали принимать меры, но пока не было предупреждения об эвакуации населения близлежащих горных населенных пунктов.

Служба предупредила население в случае возможной эвакуации иметь при себе палатки, противогазы, воду и предметы первой необходимости.

Из-за выпадения большого количества пепла на взлетно-посадочные полосы в столице закрыт международный аэропорт.

Три года назад во время извержения вулкана Фуэго были эвакуированы тысячи человек.