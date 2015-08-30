В Гватемале комиссия Конгресса рекомендовала лишить главу государства судебного иммунитета

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Комиссия в составе пяти депутатов Конгресса Гватемалы в субботу рекомендовала отозвать у действующего президента страны Отто Переса Молины иммунитет от судебного преследования. Тем не менее, для вступления в силу это решение должно быть одобрено 105 из 158 членов однопалатного парламента центральноамериканского государства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Эта комиссия считает необходимым и рекомендует, чтобы президент Отто Фернандо Перес Молина был передан в распоряжение обычного суда", - заявил секретарь комиссии, депутат Хорхе Марио Барриос Фалья. Генеральная прокуратура страны и финансируемая ООН Международная комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале (МКББГ) ранее заявили, что президент возглавлял масштабную коррупционную схему, получившую название "Ла-Линеа", которую им удалось выявить в деятельности таможенных органов страны.

По подозрению в причастности к ней 21 августа была задержана бывший вице-президент Роксана Бальдетти. Верховный суд 25 августа единогласно одобрил запрос генпрокуратуры на проведение проверки деятельности Отто Переса Молины.

Глава государства 27 августа заявил, что не будет прятаться от правосудия, поскольку ему "нечего скрывать". Он также подчеркнул, что "категорически отрицает обвинения генпрокуратуры и МКББГ". "Я не имею никакого отношения к этому, но признаю, что я не совершенен, как любой гватемалец, и что совершались ошибки, но важно признать их, исправить и двигаться дальше", - указал Перес Молина.

На фоне масштабного коррупционного скандала несколько гватемальских министров уже объявили об уходе в отставку. Кроме них, о решении оставить свои посты сообщили ряд заместителей министров и уполномоченных президента. В стране продолжаются манифестации с требованием немедленной отставки главы государства, которые собирают под свои знамена десятки тысяч людей.