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    В Гватемале эвакуировали 300 человек из-за угрозы извержения вулкана Фуэго

    Последний раз его извержение было зафиксировано в феврале этого года

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Служба гражданской обороны Гватемалы эвакуировала более 300 человек и объявила оранжевый уровень опасности из-за угрозы извержения вулкана Фуэго.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    По данным Национального координационного совета по снижению риска катастроф (Conred), оранжевый уровень опасности введен в муниципалитетах Эскуинтла, Чимантенангло и Сакатепекез. Из районов Санта-Лусия Котсумалгуапа в Эскуинтле эвакуировали порядка 330 жителей.

    Как сообщается, в 10 образовательных учреждениях также были отменены занятия.

    Фуэго, являющийся одним из трех действующих вулканов в стране, расположен в 45 километрах к юго-западу от одноименной столицы. Последний раз его извержение было зафиксировано в феврале этого года.

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