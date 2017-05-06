В Гватемале эвакуировали 300 человек из-за угрозы извержения вулкана Фуэго

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Служба гражданской обороны Гватемалы эвакуировала более 300 человек и объявила оранжевый уровень опасности из-за угрозы извержения вулкана Фуэго.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

По данным Национального координационного совета по снижению риска катастроф (Conred), оранжевый уровень опасности введен в муниципалитетах Эскуинтла, Чимантенангло и Сакатепекез. Из районов Санта-Лусия Котсумалгуапа в Эскуинтле эвакуировали порядка 330 жителей.

Как сообщается, в 10 образовательных учреждениях также были отменены занятия.

Фуэго, являющийся одним из трех действующих вулканов в стране, расположен в 45 километрах к юго-западу от одноименной столицы. Последний раз его извержение было зафиксировано в феврале этого года.