В Гватемале число погибших при извержении вулкана возросло до 153 человек

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ До 153 человек увеличилось число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 27 июля, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения. Число погибших составляло около 125 человек.

"На сегодняшний день национальный институт судебной медицины Гватемалы опознал в общей сложности 153 жертвы извержения вулкана Фуэго", - говорится в заявлении Национального института судебной экспертизы, опубликованном на странице в Twitter.

Напомним, что мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.