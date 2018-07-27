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    В Гватемале число погибших при извержении вулкана возросло до 153 человек

    Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ До 153 человек увеличилось число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 27 июля, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения. Число погибших составляло около 125 человек.

    "На сегодняшний день национальный институт судебной медицины Гватемалы опознал в общей сложности 153 жертвы извержения вулкана Фуэго", - говорится в заявлении Национального института судебной экспертизы, опубликованном на странице в Twitter.

    Напомним, что мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

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