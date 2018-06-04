В Гватемале число погибших из-за извержения вулкана выросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье увеличилось до 25 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

Канал RBC Noticias отмечает, что, по последним данным, 653 человека размещены во временных убежищах, из них 378 — в департаменте Эскуинтла и 275 — в Сакатепекесе.

Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы. Столбы дыба и пепла от вулкана поднимаются на высоту до десяти километров. Пепел распространяется в направлении ветра со скоростью до 40 километров в час.

Власти Гватемалы объявили красный уровень тревоги сразу в нескольких населенных пунктах. Из-за активности Фуэго закрыт международный аэропорт столицы страны "Аурора".

Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

Президент соседней Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования гватемальцам и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, 20 ранены в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Аэропорт Аурора в столице Гватемалы закрыт, около 100 человек эвакуированы.

По данным агентства, северо-восточный ветер приносит пепел в район города. Эвакуация также прошла из гольф-клуба "Ла реюньон", неподалеку от которого очевидцы наблюдали черные клубы пепла. "Важно сохранять спокойствие, так как вулкан Фуэго извергается в течение года", - заявил представитель местных властей.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории центральноамериканской республики. Расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.