В гуманитарной помощи после урагана на Гаити нуждаются 350 тысяч человек

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В срочной гуманитарной помощи нуждаются около 350 тысяч жителей Гаити, пострадавших в результате удара урагана "Мэттью".

Как передает Report, об этом сообщает центр новостей ООН.

"Примерно 350 тысяч пострадавших нуждаются в срочной гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в той или иной мере от удара урагана пострадали 1,2 миллиона человек. По сообщениям СМИ, число погибших превысило 840 человек.

Согласно информации центра новостей ООН, вызванные ураганом наводнения затопили 1800 домов, сотни домов были серьезно повреждены или полностью разрушены.

Сотрудники учреждений системы ООН и миротворцы ооновской операции продолжают оказание гуманитарной помощи жителям Гаити, пострадавшим доставляют продовольствие, медикаменты, чистую питьевую воду, их обеспечивают временным жильем, подчеркивается в сообщении.

"Мэттью" уже стал одним из самых сильных ураганов, зафиксированных за последнее десятилетие в районе Карибского моря.