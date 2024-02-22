В Гуанчжоу число жертв обрушения автомобильного моста достигло пяти человек

Пять человек погибли после того, как контейнеровоз врезался в опору моста в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун).

Пять человек погибли после того, как контейнеровоз врезался в опору моста в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех пропавших без вести.

После того, как контейнеровоз снес часть моста, два пикапа упали в воду, микроавтобус, грузовик и электромопед рухнули с дорожного полотна на судно.

Инцидент произошел в четверг в 05:30 по местному времени в городском районе Наньша. Из-за ошибки экипажа контейнеровоз врезался в одну из опор автомобильного моста, один пролет обрушился.