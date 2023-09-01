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В Грузии завершились военные учения НАТО

В Грузии завершились военные учения НАТО Многонациональные учения Agile Spirit - 2023 с участием военных из стран и партнеров НАТО завершились в Грузии показательными боевыми стрельбами.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 16:19
В Грузии завершились военные учения НАТО

Многонациональные учения Agile Spirit - 2023 с участием военных из стран и партнеров НАТО завершились в Грузии показательными боевыми стрельбами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

"До начала официальной церемонии закрытия учений Agile Spirit на 11-м полигоне Вазиани тактическая батальонная группа осуществила боевые стрельбы. Были проведены операции по рейду, блокировке и контрнаступлению. В показательных учениях вместе со второй пехотной бригадой 22 батальона Сил обороны Грузии участвовали Национальная гвардия США, морские пехотинцы, а также взводы из Румынии и Молдовы", - говорится в сообщении.

К военнослужащим на закрытии учений обратился министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Он подчеркнул важность международных учений, которые способствуют укреплению военного сотрудничества.

Отметим, учения Agile Spirit стартовали в Грузии на военном аэродроме Вазиани 23 августа с высадки десанта. Целью учений, в которых принимали участие более 3 тыс. военнослужащих из 21 страны, было повышение совместимости вооруженных сил стран и партнеров НАТО при планировании и осуществлении военных операций. Маневры проходили в Грузии в 11-й раз.

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Версия на английском языке NATO military exercises end in Georgia

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