В Грузии сообщили о выполнении 11 из 12 рекомендаций для статуса кандидата в члены ЕС

Грузия выполнила 11 из 12 рекомендаций Евросоюза для получения страной статуса кандидата в члены объединения.

Грузия выполнила 11 из 12 рекомендаций Евросоюза для получения страной статуса кандидата в члены объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая перед парламентом Грузии.

"Если говорить о том, насколько заслужила Грузия [получение статуса], Грузия достигла значительного прогресса. Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены. Мы сделали максимум", - сказал Гарибашвили.

Премьер также обвинил оппозицию в том, что она препятствует выполнению рекомендаций, а также "партию войны" - отдельных европейских политиков, которые, как считает Гарибашвили, не хотят, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС при действующей власти.

Какую именно рекомендацию не выполнила страна, Гарибашвили не уточнил, однако неоднократно говорилось о том, что неразрешенной проблемой в стране остается поляризация общества.