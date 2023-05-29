О нас

В Грузии планируют ввести дополнительную пошлину на импорт муки

В Грузии планируют ввести дополнительную пошлину на импорт муки Власти Грузии рассматривают возможность введения временной пошлины на импорт пшеничной муки для поддержки местных производителей.
Другие страны
29 мая 2023 г. 11:27
В Грузии планируют ввести дополнительную пошлину на импорт муки

Власти Грузии рассматривают возможность введения временной пошлины на импорт пшеничной муки для поддержки местных производителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"На следующей неделе правительству будет представлен проект постановления, согласно которому на импорт муки будет установлена дополнительная пошлина сроком на пять месяцев. Мы всегда будем наблюдать за ситуацией на рынке и будем делать соответствующие шаги. Еще раз объясню, что нашей главной задачей является сохранение цен на хлеб", - приводит пресс-служба слова министра Отара Шамугии.

Как отметил министр, введение новых мер направлено на повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы. Планируется, что дополнительная пошлина будет задействована с 10 июня.

Ранее грузинские фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы, не раз проводили акции протеста, выражая недовольство тем, что из-за ввоза в страну дешевой муки и пшеницы они не могут реализовывать свою продукцию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgia plans to introduce additional duty on flour imports

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
28 мая 2023 г. 23:14
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
28 мая 2023 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
28 мая 2023 г. 21:09
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
ФотоПрезидент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
28 мая 2023 г. 16:38
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
28 мая 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга Миацума закрыта!
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга "Миацума" закрыта!
28 мая 2023 г. 15:31
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских чиновников в Карабахе
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе
28 мая 2023 г. 15:28
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
28 мая 2023 г. 14:52
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
28 мая 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi