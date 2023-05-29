В Грузии планируют ввести дополнительную пошлину на импорт муки

Власти Грузии рассматривают возможность введения временной пошлины на импорт пшеничной муки для поддержки местных производителей.

Власти Грузии рассматривают возможность введения временной пошлины на импорт пшеничной муки для поддержки местных производителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"На следующей неделе правительству будет представлен проект постановления, согласно которому на импорт муки будет установлена дополнительная пошлина сроком на пять месяцев. Мы всегда будем наблюдать за ситуацией на рынке и будем делать соответствующие шаги. Еще раз объясню, что нашей главной задачей является сохранение цен на хлеб", - приводит пресс-служба слова министра Отара Шамугии.

Как отметил министр, введение новых мер направлено на повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы. Планируется, что дополнительная пошлина будет задействована с 10 июня.

Ранее грузинские фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы, не раз проводили акции протеста, выражая недовольство тем, что из-за ввоза в страну дешевой муки и пшеницы они не могут реализовывать свою продукцию.